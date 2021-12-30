كأس إفريقيا للإمم -2021 : بن ناصر يغيب عن المباراة الأولى أمام سيرا ليون بسبب العقوبة

الدوحة - سيغيب وسط الميدان الدفاعي الجزائري لنادي آ.سي ميلان (الدرجة الإيطالية الأولى) إسماعيل بن ناصر، عن المباراة الاولى للمنتخب الجزائري امام سيراليون يوم 11 يناير المقبل بملعب جابوما على الساعة 00 ر14 لحساب الجولة الاولى من نهائيات كاس افريقيا للامم بسبب تراكم البطاقات الصفراء ،حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس الناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بالدوحة، على هامش التربص ما قبل التنافسي للخضر، استعدادا للموعد القاري قائلا:"سيكون بن ناصر غائبا عن المباراة الأولى.

لقد خلقنا و كونا مجموعة. لنا عدد لا بأس من اللاعبين القادرين على ان يكونوا هامين ضمن التشكيلة الأساسية. بن ناصر لاعب هام، لكن غيابه عن اللقاء الأول، لا يمنعني من النوم، و سيكون لاعب مستحق في تعويضه".

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و كان بن ناصر (24 سنة) قد تلقى بطاقتين صفراوين في تصفيات كأس إفريقيا-2021 و ذلك خلال المباراة خارج الديار في بوتسوانا (فوز: 1-0) لحساب الجولة الثانية و البطاقة الثانية في الجزائر أمام نفس المنافس (5-0) في الجولة الأخيرة للتصفيات.

ويشرع المنتخب الوطني المتواجد ضمن المجموعة الخامسة، حملة الدفاع عن لقبه، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، أمام سيراليون، بملعب -جابوما- بدوالا (00ر14، بتوقيت الجزائر)، ثم مع غينيا الاستوائية يوم الاحد 16 يناير على (00ر20) بدوالا، قبل التباري مع كوت ديفوار يوم الخميس 20 يناير 2022 بنفس الملعب (00ر17).