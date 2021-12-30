كأس إفريقيا للإمم -2021 : بن ناصر يغيب عن المباراة الأولى أمام سيرا ليون بسبب العقوبة

وصرح بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بالدوحة، على هامش التربص ما قبل التنافسي للخضر، استعدادا للموعد القاري قائلا:"سيكون بن ناصر غائبا عن المباراة الأولى.
لقد خلقنا و كونا مجموعة. لنا عدد لا بأس من اللاعبين القادرين على ان يكونوا هامين ضمن التشكيلة الأساسية. بن ناصر لاعب هام، لكن غيابه عن اللقاء الأول، لا يمنعني من النوم، و سيكون لاعب مستحق في تعويضه".
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و كان بن ناصر (24 سنة) قد تلقى بطاقتين صفراوين في تصفيات كأس إفريقيا-2021 و ذلك خلال المباراة خارج الديار في بوتسوانا (فوز: 1-0) لحساب الجولة الثانية و البطاقة الثانية في الجزائر أمام نفس المنافس (5-0) في الجولة الأخيرة للتصفيات.
ويشرع المنتخب الوطني المتواجد ضمن المجموعة الخامسة، حملة الدفاع عن لقبه، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، أمام سيراليون، بملعب -جابوما- بدوالا (00ر14، بتوقيت الجزائر)، ثم مع غينيا الاستوائية يوم الاحد 16 يناير على (00ر20) بدوالا، قبل التباري مع كوت ديفوار يوم الخميس 20 يناير 2022 بنفس الملعب (00ر17).