  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 20:01     الفئـة : مجتمـــع
انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

الجزائر - انطلقت مساء اليوم الأحد, بالجزائر العاصمة ,التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025  بالجزائر العاصمة بمشاركة أزيد من 300 مترشح يتنافسون ضمن 49 تخصصا.

وخلال إشرافها على افتتاح هذه الفعالية,أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, نسيمة أرحاب,أن هذه التظاهرة تشكل "فرصة للشباب للبرهنة على مهاراتهم و قدراتهم باعتبار ان هذا الحدث يفتح أمامهم المجال للتألق على مستوى أوسع", ويتيح لهم فرصة بناء "جسور للتعاون"  فيما بينهم  ومع مختلف الشركاء الاقتصادين. 

كما أبرزت  الوزيرة أن هذا الموعد يكرس" قيم العمل والإبداع و يعكس صورة الجزائر النابضة بالحياة التي تزخر بشباب طموح ينظر إلى المستقبل بثقة", داعية المتنافسين إلى التحلي بروح المنافسة والعزيمة لتفجير طاقاتهم.

كما ذكرت بالمناسبة أن التصفيات الولائية التي شهدت مشاركة  أكثر "من 5700 مترشح ومترشحة, بينهم أكثر من 1100 شابة جزائرية أثبتن حضورا قويا في مختلف التخصصات", مبرزة أن هذه  الاحصائيات تترجم "الشغف والإرادة والرغبة التي تحدو 
هؤلاء الشباب والشابات في النجاح والتميز".

من جهة أخرى أكدت الوزيرة التزامها وعزمها على "مواصلة المسيرة والعمل من أجل فتح آفاق جديدة للشباب والارتقاء بمنظومة التكوين المهني إلى مستويات أعلى".

 

آخر تعديل على الأحد, 21 سبتمبر 2025 20:10
