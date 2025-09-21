2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 19:30     الفئـة : مجتمـــع
الجزائر, - استفادت 2458 أسرة محتاجة بالجزائر العاصمة من إعانات مالية مقدرة ب 20.000 دج لكل منها و ذلك بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026, تندرج في إطار توزيع زكاة المال, حسب ما أوضحه اليوم الأحد بيان للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

وأوضح نفس المصدر أن الفرع الولائي للديوان الوطني للعاصمة قام بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بتوزيع زكاة المال على مستحقيها  حيث "استفادت  2458 أسـرة محتاجة وفقيرة, من مبلغ مالي قدره 20.000 دج, تم صبه في الحسابـات البريدية الجارية  للمستفيدين".

