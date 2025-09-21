مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 09:37     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، يوم الأحد، من مدرسة المكفوفين بالعاشور (الجزائر العاصمة)، إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تصريح للصحافة، أكدت الوزيرة أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل "ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لفائدة ما يزيد عن 40 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، متمدرسين عبر 242 مركز ومدرسة، إلى جانب 19 ملحقة، تم تدعيمها بـ 11 ملحقة جديدة هذه السنة".

كما أشارت إلى أن القطاع كان قد باشر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي في وقت مكبر، من خلال إعداد دليل خاص موحد يشمل الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها من قبل المديريات الولائية والمؤسسات المختصة من أجل إنجاح الموسم الدراسي.

ويعد هذا الدليل "دعامة هامة في توفير البيئة المناسبة لاستقبال التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتضمن الترتيبات اللازمة التي يتعين اتباعها من أجل دخول مدرسي ناجح، بأبعاده التربوية والتنظيمية والبيداغوجية".

وبعد الانتهاء من مراسم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، قامت السيدة مولوجي بزيارة كل من المدرسة الابتدائية "سيدي يحيى 2" والمركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية، الكائن ببئر خادم، بالجزائر

العاصمة.

آخر تعديل على الأحد, 21 سبتمبر 2025 09:43
كلـمات مفتـاحيــة :
مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 09:37     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل

25.09.21

الدخول المدرسي بغرب الوطن: التحاق زهاء 5ر2 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة

25.09.21

مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

25.09.21

بوغالي يؤكد أن المدرسة الجزائرية هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك

25.09.21

الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر

25.09.21

الدخول المدرسي: ناصري يؤكد عزم الدولة على توفير مقومات النماء المعرفي لبناء جيل واع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق