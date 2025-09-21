مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر - أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، يوم الأحد، من مدرسة المكفوفين بالعاشور (الجزائر العاصمة)، إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تصريح للصحافة، أكدت الوزيرة أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل "ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لفائدة ما يزيد عن 40 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، متمدرسين عبر 242 مركز ومدرسة، إلى جانب 19 ملحقة، تم تدعيمها بـ 11 ملحقة جديدة هذه السنة".

كما أشارت إلى أن القطاع كان قد باشر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي في وقت مكبر، من خلال إعداد دليل خاص موحد يشمل الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها من قبل المديريات الولائية والمؤسسات المختصة من أجل إنجاح الموسم الدراسي.

ويعد هذا الدليل "دعامة هامة في توفير البيئة المناسبة لاستقبال التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتضمن الترتيبات اللازمة التي يتعين اتباعها من أجل دخول مدرسي ناجح، بأبعاده التربوية والتنظيمية والبيداغوجية".

وبعد الانتهاء من مراسم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، قامت السيدة مولوجي بزيارة كل من المدرسة الابتدائية "سيدي يحيى 2" والمركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية، الكائن ببئر خادم، بالجزائر

العاصمة.