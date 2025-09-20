بلمهدي يزور لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف

الجزائر - قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, يوم السبت, بزيارة تفقدية إلى لجنة مراجعة وتدقيق نسخ المصحف الشريف, التي تعقد اجتماعها الدوري بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشكلت هذه الزيارة فرصة ثمن فيها الوزير "الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة في خدمة كتاب الله تعالى" , مبرزا "الأهمية البالغة" التي تكتسيها مهمتهم في ضمان سلامة ودقة طباعة المصحف الشريف وتوزيعه.

وأكد السيد بلمهدي بالمناسبة على ضرورة "الجمع بين الدقة العلمية والفعالية العملية في أعمال المراجعة والتدقيق, بما يضمن إخراج نسخ متقنة تليق بكلام الله عز وجل".

وفي هذا السياق, جدد الوزير التأكيد على "ريادة الجزائر في مجال العناية بالمصحف الشريف, من خلال الحرص الدائم على توفير المصاحف" بما يعكس "مكانة الجزائر التاريخية والحضارية في خدمة القرآن الكريم ونشره عبر العالم".