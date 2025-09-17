شرفي تشرف على حفل مخصص لدعم الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالأطفال اليتامى

وبهذا الخصوص, أوضحت السيدة شرفي أن هذه المبادرة التي سيستفيد منها "50 ألف يتيم", والتي تنظم بالشراكة مع مجمع المشروبات والمياه المعدنية "إفري", تندرج ضمن المجهودات الرامية إلى حماية الفئات الهشة, خاصة الأطفال اليتامى وأطفال العائلات ذوي الدخل المحدود, مشيرة إلى أن حماية الطفولة تعد "من بين الأولويات الوطنية" التي يتم تجسيدها بإشراك كافة الفاعلين من هيئات وطنية ومتعاملين اقتصاديين بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.
وعن معايير انتقاء الجمعيات المكلفة بتوزيع هذه الإعانات المالية, أشارت السيدة شرفي إلى أنها تتلخص في "العمل الميداني والفعال, التوزيع الجغرافي وعدد الأطفال المتكفل بهم", مشيرة إلى أن هذه الجمعيات هي أعضاء في شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
من جهته, أكد ممثل الرئيس المدير العام لمجمع "إفري", السيد صلاح الدين حسايين, أن هذه المبادرة تترجم "قناعة راسخة بأن نمو أي مؤسسة لا يكون إلا في المجتمع الذي تنتمي إليه", مؤكدا حرص المجمع على "الاستمرار في هذا النوع من المبادرات, من أجل مجتمع أكثر تضامنا, يضع الأطفال في صلب اهتماماته".
يذكر أن الجمعيات المنتقاة لتوزيع هذه الإعانات تمثل مختلف نواحي الوطن, من بينها جمعية "كافل اليتيم" لرعاية اليتامى والأطفال (بوسعادة), جمعية "قوافل الخير" لرعاية الأرملة واليتيم (البليدة) وجمعية "رفيق اليتيم" (بشار).