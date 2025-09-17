الجزائر العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب بسطاوالي وسيدي فرج

وأوضح المصدر أنه وعلى "اثر معلومات مؤكدة وتتبع دقيق لعصابة أحياء خطيرة تضاعف نشاطها في الفترة الأخيرة تبث الرعب وسط سكان أحياء بلديتي أسطاوالي وسيدي فرج باستخدام الأسلحة البيضاء, وتعريض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم, إلى جانب الاتجار في المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية على مرأى العامة, تم تنشيط عنصر الاستعلامات وباستعمال تقنيات التحري الخاصة تم تحديد أماكن تواجد عناصر هذه العصابة".
وتمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة, مدعمين بأفراد من المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني من "وضع حد لنشاط هذه العصابة مع توقيف عناصرها الخطيرة في حالة تلبس والبالغ عددهم 14 شخصا أغلبهم من ذوي السوابق العدلية".
كما أسفرت العملية عن "حجز كمية من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية, بندقية صيد بحرية أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام, هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر من عائدات الإجرام, مع حجز سيارة سياحية ودراجتين ناريتين تستعمل في تنقل العصابة".
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية "سيتم تقديم أفراد الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا", وفقا لبيان مصالح الدرك الوطني.