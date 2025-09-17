الوقاية من المخدرات: حيداوي يشرف على انطلاق الطبعة الثانية من المخيم التكويني للوسيط الشبابي  

الوقاية من المخدرات: حيداوي يشرف على انطلاق الطبعة الثانية من المخيم التكويني للوسيط الشبابي  

الجزائر - أشرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, على الانطلاق الرسمي للطبعة الثانية من المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجرت مراسم افتتاح الطبعة الثانية من هذا المخيم الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية يوم الأحد المقبل بمخيم الشباب بزرالدة تحت شعار "شباب الجزائر...همة وإرادة", بحضور المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها, طارق كور, إلى جانب رئيس ديوان وزير الصحة وممثلي مختلف القطاعات والهيئات الشريكة, حسب ذات المصدر.

وبالمناسبة, ترأس الوزير اجتماعا تقييميا للطبعة الأولى التي نظمت ما بين 11 الى 16 سبتمبر الجاري, حيث وجه تعليمات "بضرورة مرافقة هؤلاء الشباب بشكل فعال ومستمر, وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لضمان نجاح هذا البرنامج التكويني النموذجي", مؤكدا على "أهمية تبني مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في هذه العملية, تقوم على الخبرات الميدانية والإنسانية للمتعافين, في إطار تعزيز العمل الوقائي على المستوى الوطني".

كما أبرز السيد حيداوي أن مصالحه شرعت في "تعميم تجربة إنشاء نوادي صحة الشباب وخلايا الإصغاء عبر جميع مؤسسات الشباب على المستوى الوطني, لمرافقة مثل هذه الحالات, لاسيما وأن محو ر الوقاية يحظى بأولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029".

وأشار البيان إلى أن تنظيم هذا المخيم يندرج "ضمن استراتيجية وزارة الشباب الرامية إلى تعزيز الوقاية الأولية من المخدرات, من خلال تمكين الشباب من أدوات التوعية الفعالة داخل المجتمع". و يشارك في هذه الطبعة مجموعة من الشباب المتعافين من الإدمان, القادمين من مختلف ولايات الوطن, بهدف "تأهيلهم وتدريبهم على أداء دور الوسيط داخل محيطهم الاجتماعي, ومرافقة أقرانهم من الشباب من خلال نقل تجاربهم الإيجابية والمساهمة في نشر ثقافة الوقاية من آفة المخدرات".

