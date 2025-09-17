الدخول المدرسي: الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية حول الوقاية من أخطار حوادث المرور

الجزائر - تنظم المديرية العامة للحماية المدنية, في إطار مخططها السنوي للنشاط العملي في مجال التحسيس والتوعية, حملة وطنية توعوية حول الوقاية من أخطار حوادث المرور تزامنا مع الدخول المدرسي 2026/2025, تحت شعار "سلامة أبنائنا, مسؤوليتنا جميعا", حسب ما أفاد به, يوم الأربعاء, بيان للمديرية.

و أوضح المصدر ذاته, أن هذه الحملة تهدف إلى "رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ, لاسيما الملتحقين بمقاعد الدراسة لأول مرة, وكذا أوليائهم حول المخاطر المرتبطة بتنقلاتهم اليومية من و إلى المؤسسات التربوية".

وإيمانا منها بأن الأولياء يشكلون "الحلقة الأساسية" في تربية أطفالهم على قواعد السلامة المرورية, تضع المديرية العامة للحماية المدنية هذه الفئة "في صلب جهودها التحسيسية" --حسب ذات البيان-- في ظل "افتقار الأطفال للإدراك الكافي بالمخاطر التي تهددهم في الطريق العام".

وتتجلى هذه المخاطر -- يضيف نفس المصدر-- "تدريجيا منذ سن الثالثة عند ولوج الروضة, وتتضاعف عند بلوغ سن السادسة مع ذهاب الأطفال إلى المدرسة بمفردهم, لتبلغ ذروتها ما بين 11 و 12 سنة خلال مرحلة التعليم المتوسط, مما يؤكد أهمية التدرج في التربية المرورية".

وفي هذا السياق, تدعو المديرية العامة للحماية المدنية أولياء التلاميذ إلى "الحرص على توعية أبنائهم والتقيد بالإرشادات اللازمة على غرار "مرافقة الأطفال خلال الأيام الأولى من ذهابهم إلى المدرسة, بغرض تدريبهم على اختيار الطريق الأكثر أمانا للتنقل من المنزل إلى المؤسسة التربوية والعودة منها", "استعمال ممرات المشاة, وفي حال غيابها إجبارية اختيار مكان واضح للرؤية في الاتجاهين ومرئي بالنسبة للسائقين", "التحلي بالحيطة حتى عند عبور ممرات المشاة" وكذا , "النظر يسارا ويمينا ثم يسارا قبل قطع الطريق للتأكد من خلوه من المركبات".

كما تدعو المديرية إلى "احترام الإشارات الضوئية وعدم العبور إلا بعد تأكد توقف المركبات بالكامل", "عبور الطريق مشيا بهدوء وتجنب الركض تفاديا للسقوط", "تشجيع الأطفال على المشي كوسيلة لتنمية وعيهم بالسلامة المرورية خصوصا في الطرق المؤدية إلى المؤسسات التربوية", "تمييز أماكن اللعب عن أماكن مرور المركبات", "اعتماد الرصيف من جهة المنازل عند السير" و"تعليم الأطفال إدراك

الأخطار المحتملة في الطريق مثل خروج المركبات من المرائب، الأشغال أو أثناء تساقط الأمطار والثلوج".

وإلى جانب العمل التوعوي, وضعت المديرية العامة للحماية المدنية "جهازا عملياتيا ميدانيا لتعزيز تواجد فرقها على الأرض قصد مرافقة التلاميذ وضمان سرعة الاستجابة لنداءات النجدة" --وفقا للمصدر ذاته.