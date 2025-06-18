بكالوريا 2025: إدانة عدة أشخاص بالحبس لتورطهم في الغش ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات

الجزائر - أصدرت محاكم كل من تيميمون والجلفة وتوقرت وعين الدفلى اليوم الاربعاء, أوامر بإيداع عدة أشخاص الحبس وبدفع غرامات مالية لتورطهم في الغش في امتحان شهادة البكالوريا ونشر وتسريب الأجوبة عبر وسائل الاتصال عن بعد.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تيميمون, انه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تيميمون الرأي العام, أنه في إطار متابعة سير الامتحانات الرسمية وتأمينها, وعلى إثر معلومات واردة من مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية تيميمون تتعلق برصد عملية نشر وتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025, أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي, خلص إلى توقيف المدعو (ك ع ر).

وقد تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 18 جوان 2025, وتوبع وفق إجراء المثول الفوري بتهمة القيام أثناء الامتحانات بنشر وتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

بعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهم وعقابه بسنتين حبس منها سنة حبسا غير نافذ و200 ألف دج غرامة مالية نافذة مع إيداعه الحبس.

وبجانبها, افادت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة أنه في إطار محاربة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا, تم بتاريخ 16 جوان 2025, ضبط حالة نشر موضوع مادة الرياضيات و إيقاف المتسبب فيها.

و بعد تقديم المشتبه فيها المدعوة (أ.ش) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة بتاريخ اليوم 18 جوان 2025. تمت متابعتها بجنحة نشر موضوع الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي عن طريق استعمال وسائل الاتصال عن بعد وإحالتها امام قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.

وبعد مثول المتهمة للمحاكمة صدر حكم يقضي عليها بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 الف دينار مع إصدار امر بإيداعها الحبس.

وفي بيان آخر لنيابة الجمهورية لدى محكمة توقرت, اعلنت فيه انه "تم بتاريخ 17/06/2025 رصد وضبط 03 ثلاث حالات تمس بنزاهة الامتحانات أين تم إيقاف مرتكبيها ومتابعتهم. ويتعلق الامر بمتابعة مشتبه فيه واحد (01) وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر أثناء امتحانات نهائية للتعليم الثانوي أجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد, وفقا للمادة 253 مكرر 07 الفقرة 05, كما تم متابعة مشتبه فيها واحدة (01) وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر أثناء الامتحانات النهائية, أجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد ايضا, اضافة الى متابعة مشتبه فيها واحدة (01) اخرى وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر أثناء الإمتحانات أجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وبعد مثولهم للمحاكمة تقرر تأجيل القضايا إلى يوم 24/06/2025 مع الأمر بوضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

ومن جهتها, عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى بتاريخ 18 جوان 2025 قضية تتعلق بحالة غش مسجلة على مستوى مركز الامتحان بثانوية أحمد عليلي بعين الدفلى, تم ارتكابها من طرف المشتبه فيهما (ب ص) و (ي ي) باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وبعد متابعة المشتبه فيهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد عن طريق إجراءات المثول الفوري, تم تأجيل القضية لجلسة 23 جوان 2025 بطلب من الدفاع مع الأمر بإيداعهما الحبس المؤقت بالجلسة.