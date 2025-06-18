السفير الصحراوي يستقبل رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني

وجاء في البيان أن الطرفان أكدا خلال اللقاء على "أهمية إشراك أوسع لفواعل المجتمع المدني, خاصة النشطاء الجمعويين, في جهود إيصال صوت القضية الصحراوية العادلة على مختلف المستويات".
وفي هذا السياق, كشفت ابتسام حملاوي عن عزم المرصد تنظيم برامج تكوينية لفائدة الطلبة والنشطاء الصحراويين, تشمل مجالات الإعلام الرقمي ومهارات المرافعة والدفاع عن القضية, وذلك ضمن فعاليات التظاهرة التضامنية الكبرى, المقررة خلال شهر يوليو المقبل, والتي يرتقب أن تشهد مشاركة صحراوية واسعة.
من جهته, أشاد السفير الصحراوي ب"دور الجزائر, دولة وشعبا, في مناصرة القضية الصحراوية والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره", مثمنا "الدور الفعال للمجتمع المدني في نصرة ونشر القضية الصحراوية", وفقا لنفس المصدر.