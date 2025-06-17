رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 13:52     الفئـة : مجتمـــع
رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية

الجزائر - استقبلت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني, ابتسام حملاوي, يوم الثلاثاء, الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية, الشابة سيني, في لقاء خصص لبحث سبل دعم المرأة الصحراوية وتعزيز التعاون الثنائي بين المجتمع المدني في البلدين, حسب ما أفاد به بيان للمرصد.

وأوضح البيان أن اللقاء شكل فرصة "لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في مخيمات اللاجئين الصحراويين وفي الأراضي المحتلة والتأكيد على أهمية التضامن مع نضال المرأة الصحراوية من أجل نيل حقوقها المشروعة".

كما تم التأكيد على "ضرورة التشبيك بين فواعل المجتمع المدني الجزائري والصحراوي, بما يعزز العمل المشترك في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان وتمكين المرأة".

وفي ذات السياق, تم عقد لقاء تنسيقي بحضور الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر, فاروق بلمخفي, وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم اللقاء التضامني المرتقب احتضانه بولاية مستغانم في الفترة الممتدة من 4 إلى 9 يوليو 2025.

وقد تناول اللقاء "الجوانب التنظيمية واللوجستية للفعالية, إلى جانب تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء لإنجاح هذا الحدث التضامني الذي يعكس عمق الروابط بين الطلبة الجزائريين ونظرائهم الصحراويين", يضيف بيان المرصد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 جوان 2025 14:35
رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 13:52     الفئـة : مجتمـــع

