بكالوريا 2025: إدانة عدة أشخاص بالحبس لتورطهم في الغش وتسريب الأجوبة

الجزائر - أصدرت محاكم كل من عنابة، الوادي، المسيلة والشلف, اليوم الاثنين, أوامر بإيداع عدة أشخاص الحبس وعقوبات بدفع غرامات مالية لتورطهم في الغش في امتحان شهادة البكالوريا وفي تسريب الأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات, تم توقيف عدة أشخاص لاشتباههم في تسريب أجوبة امتحان شهادة البكالوريا".

وأضاف أنه "عند تقديم المعنيين أمام نيابة محكمة عنابة هذا اليوم 16 جوان 2025, تمت إحالة المتهمين (ب.ر), (ب.ر), (د. ن) و(ش. ي) على المحكمة لارتكابهم جنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية باستعمال وسائل الاتصال عن بعد من قبل مجموعة من الأشخاص, وإحالة المتهمة (أ. ي) لجنحة المشاركة, وذلك وفق إجراءات المثول الفوري".

وعند مثول المعنيين للمحاكمة, "تم تأجيل القضية لجلسة 22 جوان 2025, مع الأمر بإيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت نظام الرقابة القضائية", وفقا لذات المصدر.

و من جهته, أوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي أنه "في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025, تم بتاريخ 15 جوان 2025 توقيف المدعوة (ب. م) لاشتباهها بنشر أجوبة موضوع امتحان شهادة البكالوريا لمادة اللغة العربية عبر موقع للتواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أنه "بتاريخ اليوم 16 جوان 2025, تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية أين تمت متابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري, وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانتها وعقابها بثمانية عشرة (18) شهرا حبسا, منها ستة (06) أشهر موقوفة التنفيذ ومائة ألف دينار غرامة نافذة مع إصدار أمر إيداع ضدها في الجلسة".

كما أفاد بأن "التحقيق مازال متواصلا لتحديد وتوقيف باقي المشتبه فيهم في نشر موضوع السؤال عبر موقع التواصل الإجتماعي".

من جانبها, أعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة الرأي العام أنه "في إطار محاربة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025, تم هذا اليوم 16 جوان 2025 ضبط حالة غش ونشر موضوع مادة الرياضيات وإيقاف المتسببين فيها".

ولفتت إلى أنه "بعد تقديم المشتبه فيهما المدعو (ب. ع) وشقيقته المدعوة (ب. س) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة في نفس اليوم, تمت متابعتهما بجنحة نشر موضوع الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي عن طريق استعمال وسائل الاتصال عن بعد وإحالتهما أمام قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري".

واضافت بأنه "بعد امتثال المتهمين للمحاكمة, صدر حكم يقضي على كل واحد منهما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار نافذة مع اصدار أمر إيداع بالجلسة في حق المتهم (ب.ع)".

وفي سياق ذي صلة, أفاد بيان صادر عن مجلس قضاء الشلف أنه "تم اليوم متابعة (ل. ه) و(ل. و), وفقا لإجراءات المثول الفوري, عن جنحة نشر مواضع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات, وعن جنحة الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد, وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 253 مكرر 6 فقرة 01, 253 مكرر 07 فقرة 03 - 04 و31 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان بأنه "بعد المحاكمة والمداولة قانونا, تم إدانة المتهمتين وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة, والأمر بإيداعهما بالجلسة, مع مصادرة المحجوزات".

يذكر أن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة "لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجنا إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة".