ميناء الجزائر: مصالح الجمارك تحجز 400 ألف قرص مهلوس

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 19:51     الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - تمكنت مصالح الجمارك من حجز 400 الف قرص مهلوس من نوع "اكستازي" بميناء الجزائر العاصمة, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين, التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك-أنظمة خاصة, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء, قاموا بتاريخ 1 يونيو 2025, أثناء مراقبة المسافرين القادمين من ميناء مرسيليا (فرنسا), على مستوى المحطة البحرية لميناء الجزائر العاصمة, بضبط 400 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي, ذات وزن اجمالي يقدر بـ 5ر 179 كلغ.

وتؤكد هذه العملية -حسب البيان- "فعالية اليات الرقابة الجمركية الميدانية, كما تعكس المستوى العالي من اليقظة والانضباط الذي يتحلى به أعوان الجمارك في إطار مهامهم اليومية الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التهريب, لا سيما الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية".

  شارك

