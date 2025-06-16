تخفيض سن التقاعد لعمال التربية "عرفان لدورهم المحوري في إعداد الأجيال"

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين, أن تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية هو تجسيد لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تجاههم و"عرفان لدورهم المحوري في إعداد الأجيال".

وعقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتمم لقانون التقاعد والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية, أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في إطار الاعتراف بمجهودات أسرة التربية والتعليم وتقديرا لدورهم المحوري في إعداد الأجيال".

كما ذكر بأن الأحكام الجديدة الواردة ضمن هذا القانون من شأنها "إضفاء مرونة أكبر تمكن هذه الفئة من الاختيار بين الاستمرار في العمل أو طلب الإحالة على التقاعد".

للتذكير, تنص هذه الأحكام على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة, بالنسبة للرجال, ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء, لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة, دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال, المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

 

