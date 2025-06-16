خفض سن التقاعد بالنسبة لعمال التربية: المصادقة على القانون المتمم لقانون التقاعد

وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد, في جلسة علنية, ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العمل, التشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو.

ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي, المتوسط والثانوي), إضافة إلى أسلاك التفتيش, النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع, من الاستفادة, بطلب منهم, من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وفي هذا المنحى, تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة, بالنسبة للرجال, ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء, لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة, دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.