السيدة مولوجي تشرف على أول اجتماع تنسيقي لإطلاق البرنامج الموجه للأطفال المصابين بطيف التوحد

الجزائر - أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة , السيدة صورية مولوجي, اليوم الاثنين, على أول اجتماع تنسيقي حول إطلاق مشروع البرنامج البيداغوجي والتربوي المتخصص والمكيف لفائدة الأطفال المصابين بطيف التوحد, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح نفس المصدر أن الاجتماع الذي يندرج في إطار "التحضير لإطلاق المركز الوطني للتوحد والمراكز الجهوية على المستوى الوطني", تم بحضور مختصين في طب الأطفال وأساتذة استشفائيين مختصين في الطب العقلي وأطباء أرطوفونيين ونفسانيين في مجال طيف التوحد, .

و بالمناسبة, ثمنت السيدة مولوجي "عاليا قرار, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضي بتمكين الأطفال المصابين بطيف التوحد من الاستفادة من رعاية خاصة ودعم تربوي ونفساني متخصص يحتكم إلى معايير التكفل الدولية سواء العلمية منها أو اللوجستيكية".

كما وجهت الوزيرة فريق العمل نحو "وضع آليات تنفيذية للمخطط الوطني للتوحد، وضبط مهام المركز الوطني للتوحد، إضافة إلى اقتراح برامج تكوين متخصصة موجهة للمهنيين المتكفلين بالأطفال المصابين بطيف التوحد، ووضع برنامج بيداغوجي مكيف", مبرزة "أهمية توسيع عمل اللجنة لتشمل خبراء في مجال البحث العلمي والتربية المتخصصة وتثمين تجربة الفواعل الاجتماعيين".

و في هذا الخصوص, أكدت أنه "سيتم لاحقا تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ وتقييم المخطط الوطني للتوحد على مستوى المركز الوطني للتوحد ستضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني في محاوره المتعلقة بالرعاية الشاملة للمصابين باضطراب طيف التوحد

(الكشف المبكر والتشخيص والتدخل، تحسين التدخلات المتخصصة والممارسات الجيدة لفائدة المصابين باضطراب طيف التوحد)".

كما تخص المحاور المشار إليها--يتابع البيان--" التكوين والبحث, و الإعلام والاتصال, و الدعم الدائم للعائلات والاعتراف بخبرتها".

و ستضطلع هذه اللجنة "بإعداد آلية تقييمية ترتكز على مؤشرات محددة لقياس الأداء الفعلي ومقارنة النتائج المحققة بالأهداف المسطرة, بما يكفل اتخاذ الإجراءات الملائمة في كافة المستويات", يضيف المصدر ذاته.