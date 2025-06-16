اليوم العالمي للطفل الإفريقي: وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة

الجزائر - نظمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر, اليوم الاثنين, بحديقة الحامة, احتفالية لفائدة الأطفال, إحياء لليوم العالمي للطفل الإفريقي المصادف لـ 16 يونيو من كل سنة.

وبهذا الخصوص, أوضحت مديرة حماية وترقية الطفولة والمراهقة بالوزارة, هدى معماش, أن إحياء هذا اليوم هو فرصة لـ "التأكيد على البعد الإفريقي للجزائر" وإبراز "حرصها على الوفاء بالتزاماتها الإقليمية".

وتميزت هذه الاحتفالية بتنظيم عدة ورشات خاصة بالرسم والنقش على الزجاج والبستنة, مع عرض أعمال يدوية من إبداع الأطفال التابعين لمختلف المؤسسات والمراكز المتخصصة في حماية الأطفال التابعة للوزارة.

من جهتها, ثمنت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر, مختارية داسي, المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية للتكفل بهذه الفئة من المجتمع, مشيرة إلى أن هذه الاحتفالية شملت نشاطات ترفيهية متنوعة, على غرار مسرحيات تسرد معاناة الأطفال الفلسطينيين, بالإضافة إلى رقصات إفريقية ومحلية, من تقديم أطفال من ذوي الهمم.

يذكر أن هذه الاحتفالية جرت بمشاركة الكشافة الإسلامية الجزائرية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

