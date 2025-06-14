المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية

وأوضح نفس المصدر أن "أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجتمعون في الدورة العادية السابعة لمجلس المرصد, والممثلون لجمعياتهم ومنظماتهم, ونيابة عن فواعل المجتمع المدني الجزائري، وبعد الاطلاع على بيان المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم لقضية شعب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو والمعبر عن استيائه من أكاذيب ومزاعم المحتل المغربي المضللة ومحاولاته اليائسة لتبييض آخر احتلال استعماري في إفريقيا, يؤكدون دعمهم وتثمينهم لهذا الموقف الثابت والمشرف والمبدئي المتناغم مع موقف الجزائر وقرارات الشرعية الدولية والاتحاد الإفريقي".
كما أشاد المرصد بإشارة بيان المؤتمر الوطني الإفريقي إلى "كفاح الجزائر إبان ثورتها التحريرية ومرافقتها للمسار النضالي للزعيم نيلسون مانديلا في كفاحه من أجل الحرية"، وكما قال الرئيس مانديلا سنة 1997 -يضيف المرصد في بيانه- فإن "كفاح شعب الصحراء الغربية هو كفاحنا وآخر مستعمرة في إفريقيا يجب أن تكون حرة".