الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 16:13     الفئـة : مجتمـــع
الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

الجزائر - أطلقت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين, اليوم السبت, حملة وطنية للتبرع بالدم بعنوان "صيدلي..متبرع بالدم",  وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمتبرع بالدم الموافق ل14 يونيو من كل سنة, حسب ما أورده بيان للجمعية.

و أوضح المصدر ذاته, أن هذه المبادرة الموجهة إلى الصيادلة ترمي إلى "تشجيعهم سواء كانوا ممارسين أو طلبة, على أن يصبحوا متبرعين بالدم بانتظام وبشكل ملتزم خدمة للصحة العمومية".

و يمثل الصيادلة--يضيف البيان--"مهنة صحية موثوقة ويقفون في الصف الأول من أجل التضامن و مواجهة الأمراض, كما يمكنهم من خلال التزامهم بالتبرع بالدم, تحفيز المواطنين الآخرين ودفعهم للقيام بالتبرع" والمساهمة في ترقية صحة المواطنين.

وستعمل حملة "صيدلي.. متبرع بالدم", على "إنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين من الصيادلة, تكون متاحة للجهات المعنية كالوكالة الوطنية للدم, ومنصات التطوع في هذا المجال, و سيساهم ذلك -- يضيف البيان-- في تحسين جمع تبرعات الدم وضمان 
توفره الكافي لفائدة من هم بحاجة إليه".

و ستقوم الجمعية دعما لهذه الحملة--يتابع البيان-- بتنظيم "العديد من الأنشطة المحلية, بما في ذلك جلسات توعية حول التبرع بالدم,  وأيام جمع الدم ", داعية في نفس الوقت جميع الصيادلة إلى "إعطاء المثال من خلال المشاركة في هذه القضية 
النبيلة".

و في ذات الصدد, أوردت الجمعية أن التبرع بالدم هو "نشاط من نشاطات التضامن يمكن أن ينقذ الأرواح", مبرزة "الدور الاساسي" المنوط بالصيادية باعتبارهم "ممارسين صحيين في انجاح هذه المبادرة".

و من ذات المنظور, دعت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين من خلال بيانها وسائل الإعلام، والشركاء, والمواطنين للانضمام إليها و"الترويج لهذه المبادرة و المساهمة في نجاحها.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم
  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 16:13     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق