حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

  السبت, 14 جوان 2025 15:07     الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - توفي 10 أشخاص وأصيب 507 آخرون, في حوادث مرور سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر عدة ولايات من الوطن, حسبما أوردته, اليوم السبت, حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية معسكر بوفاة شخصين(2) واصابة شخص (1) آخر بجروح على إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة, تليها ولاية سطيف بوفاة شخصين (2) وإصابة شخص (1) آخر بجروح على إثر اصطدام بين دراجتين ناريتين.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة من أجل تحويل جثة شخص الى المستشفى يبلغ من العمر 49 سنة توفي متسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تدفئة داخل منزل.

و تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية بسكرة من جهتها من أجل انتشال جثث 3 عمال, إثر تسممهم بالغازات السامة داخل مجمع قناة للصرف الصحي أثناء قيامهم بأشغال, بوسط مدينة بسكرة.

من جهة أخرى, قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام ب630 تدخل, سمح بإنقاذ 429 شخص من الغرق, مع تسجيل 4 حالات وفاة في البحر بولايات الجزائر, الطارف وعناية.

وبالنسبة للمجمعات المائية, فقد سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة شخصين (2) في كل من ولايتي سطيف والجلفة.

أما فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات, الأدغال, حرائق المحاصيل الزراعية والنخيل, فقد تم إخماد 67 حريقا على مستوى عدة ولايات من الوطن, وفقا للبيان.

 

  السبت, 14 جوان 2025 15:07     الفئـة : مجتمـــع

