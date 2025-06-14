المرصد الوطني للمجتمع المدني يطلق منصة رقمية للمتبرعين بالدم

ولدى إشرافها على إعطاء إشارة انطلاق حملة وطنية للتبرع بالدم بساحة أول ماي (الجزائر العاصمة), بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم (14 يونيو من كل عام), أوضحت السيدة حملاوي أن "هذه المنصة الرقمية التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني تهدف إلى توفير المتبرعين بالدم بصفة منتظمة, خاصة في الولايات التي تتواجد بها مراكز مكافحة السرطان ولديها احتياجات كبيرة لصفائح الدم".

وأضافت أن هذه المنصة الرقمية التي تتضمن معطيات حول عدد المتطوعين المتبرعين بالدم بكل ولاية بأرقام هواتفهم وفصيلة دمهم, ستكون في خدمة المصالح الاستشفائية للاتصال بهم عند الحاجة.

وذكرت نفس المتحدثة بأن الهلال الأحمر الجزائري يقوم بعدة نشاطات حول عمليات التبرع بالدم على مدار السنة ولكن عدد المتبرعين --مثلما قالت-- يبقى "غير كافي", مشددة على ضرورة اندماج فواعل المجتمع المدني في هذه العملية.

أما بخصوص حملة التبرع بالدم التي تجري تحت شعار" تبرع بدمك ..أنقذ الأرواح", لفتت السيدة حملاوي الى أنها نظمت من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري, في اطار تعزيز ثقافة التبرع بالدم وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

للإشارة, فان برنامج هذه الحملة يتضمن أيضا عدة نشاطات تحسيسية حول أهمية التبرع بالدم من خلال تقديم شروحات وتوزيع مطويات تبرز شروط وفوائد التبرع بالدم.