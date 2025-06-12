حيداوي يستقبل ممثلي جمعيات شبابية استفادت من التمويل سنة 2024

ويأتي هذا اللقاء في إطار "تعزيز الشراكة مع الحركة الجمعوية الشبابية وتقييم الأثر الميداني لمشاريعها، تمهيدا للضبط النهائي لخارطة تمويل 2025، وفق مقاربة تشاركية وفعالة", مثلما أوضحه نفس المصدر.
وخلال هذا اللقاء, "تم تقديم عروض تقييمية لمدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الممولة سابقا، من بينها الطبعة الثانية من القادة الشباب", وهو مشروع يهدف إلى "تعزيز قدرات ومهارات الشباب، من إعداد القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية".
في الإطار ذاته, "تم تقديم عرض حول محاربة المخدرات والآفات الاجتماعية في الوسط الشباني والذي يعد برنامجا للوقاية والتوعية موجه لفئة الشباب، من إعداد جمعية الإعلام والاتصال في الوسط الشبابي لولاية قالمة, إلى جانب عرض آخر قدمته الجمعية الوطنية للعمل التطوعي حول "المقاول الذاتي و الريادة الاجتماعية: روافد ابتكارية", و الذي يمثل مبادرة لدعم روح المبادرة والابتكار لدى الشباب, يضيف البيان.
وفي نفس السياق, "تم تقديم عرض حول ترقية الحركة الجمعوية الشبانية, كمشروع يرمي إلى مرافقة الجمعيات الشبابية وتعزيز ديناميكيتها، بمبادرة من الجمعية الوطنية لتنشيط ومرافقة الشباب", وفقا للبيان.