رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات

وأكدت السيدة حملاوي خلال هذا اللقاء --حسب بيان للمرصد-- "تجند فعاليات المجتمع المدني وانخراطها التام في مرافقة جهود الدولة الرامية إلى محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف شريحة الشباب بشكل مباشر", مجددة "استعداد المرصد للعمل المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية".
من جهته, ثمن السيد كور "الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني, لاسيما في مجالات التوعية والتبليغ", مشيدا" بالمبادرات والهبات التضامنية والتظاهرات التي أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني في هذا الإطار".
و أوضح المصدر ذاته, أن الجانبين "تطرقا إلى التحضيرات الجارية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، المصادف لـ 26 يونيو من كل سنة", مؤكدين على "أهمية توحيد الجهود وترسيخ العمل التشاركي لمجابهة هذه الآفة التي تهدد مستقبل الأجيال".