  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 16:41     الفئـة : مجتمـــع
الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الخميس, أن الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل, اعتمادا على منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه, الأمين العام للوزارة, آكلي بركاتي, في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أكد السيد بن طالب أن الجزائر "تواصل التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل, سيما من خلال منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة والتزامها بمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز".

وأوضح أن مصالح مفتشية العمل "قامت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ببرنامج رقابي مكثف شمل 49.629 مؤسسة تشغل ما يفوق 637 ألف عامل", وهي الزيارات التي أسفرت -مثلما قال- عن تسجيل "خمس حالات فقط تخص تشغيل أطفال دون السن القانوني", مؤكدا أن عمالة الأطفال "تكاد تكون منعدمة" في الجزائر.

وأضاف أن هذه النتائج تعد "ثمرة سياسات وقائية فعالة", يضاف إليها "ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي".

وذكر في هذا الصدد بدور اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال التابعة لقطاع العمل التي تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على تجسيد الاستراتيجية الوطنية لحماية وترقية الطفولة (2025-2030) التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي "الوقاية والتبليغ والحماية".

وحرص الوزير على تجديد التضامن مع أطفال فلسطين, ضحايا الاحتلال والحصار والتجويع, مشددا على أن صون كرامة الاطفال "رهان حضاري وواجب وطني وأممي".

بدورها, أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, أن هذا اليوم يعد "سانحة لتقييم الخطوات المحققة والأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة", مذكرة بأنها "كانت سباقة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

للإشارة, حضر هذا اللقاء ممثلون عن عدة قطاعات وزارية وهيئات وطنية وكذا عن الأسلاك الأمنية.

آخر تعديل على الخميس, 12 جوان 2025 19:38
الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل
  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 16:41     الفئـة : مجتمـــع

