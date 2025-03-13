انطلاق الطبعة الخامسة للمسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان"

تلمسان - انطلقت سهرة اليوم الخميس بدار الثقافة عبد القادر علولة لولاية تلمسان الطبعة الخامسة للمسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان" وذلك في إطار إحياء ليالي شهر رمضان الكريم.

وشهد حفل افتتاح المرحلة الأولى من التصفيات الخاصة بهذه التظاهرة المنظمة من طرف دار الثقافة عبد القادر علولة بالتنسيق مع المديرية الولائية للثقافة والفنون والجمعية الولائية "أماني" للثقافة والعلوم تقديم تلاوات لآيات من القرآن الكريم من طرف 8 مشاركين من إجمالي 12مشاركا في هذه المسابقة (6 إناث و6 ذكور) من ولايات تلمسان والمدية وعين الدفلى وقسنطينة وتيارت والشلف وغليزان والبليدة ومستغانم وبسكرة.

كما تضمن تقديم وصلات إنشادية من المديح الديني لفرقتي "الكوثر" و" الريحان" لمدينة تلمسان.

ويرتقب خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار " بل هو قرآن مجيد" تنظيم المرحلة الأخيرة من المسابقة سهرة غد الجمعة للسماح لباقي المشاركين بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وتكريم الفائزين بالمراتب الأولى.

ويتم تقييم هؤلاء المشاركين من طرف لجنة مكونة من أربعة أئمة ودكاترة مختصين في تلاوة وتجويد القرآن لتقييم تلاوتهم وتقديم نصائح لهم تتعلق بحفظ وتلاوة القرآن وفق ما أفاد به ل/وأج المكلف بالإعلام لدار الثقافة عبد القادر علولة لتلمسان محمد تاوتاي.

وتهدف هذه المسابقة إلى تنشيط تلاوة القرآن بالولاية, وتحضير مختلف الفئات من حفظة كتاب الله وتمكينهم من المشاركة في مسابقات وطنية ودولية في حفظ وترتيل القرآن, كما أشير إليه.