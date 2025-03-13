حيداوي يؤكد أهمية عصرنة مؤسسات الشباب لجعلها أكثر استقطابا

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 مارس 2025 08:00     الفئـة : مجتمـــع
البليدة - أكد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, يوم الخميس من البليدة, على أهمية عصرنة المؤسسات الشبانية من حيث الشكل والخدمات لجعلها أكثر استقطابا.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل لمنشآت شبانية ببلديات بوقرة و البليدة و الشفة أن قطاعه "يعمل على إعادة نمذجة المؤسسات الشبانية" بالشكل الذي يجعلها تستجيب لمتطلبات العصر وذلك بهدف "رفع مستوى أداء القطاع".

وأضاف أن نماذج مؤسسات الشباب التي ستنجز مستقبلا ستطالها العصرنة وستكون فضاء مفتوحا يتماشى مع الخيارات الجديدة للشباب و الخدمات الاضافية التي يطلبها وتجعل منها "قبلة له لقضاء وقته وممارسة هواياته وتنمية مهاراته, و ذلك تنفيذا لتطلعات القطاع المتمثلة في الرفع من جاذبية المؤسسة الشبانية".

وأكد السيد حيداوي أن من خلال الموسسات الشبانية "يمكن تعزيز الوعي بالقناعات الوطنية منها المواطنة و المواطنة الرقمية والحس المدني والروح الوطنية والحفاظ على الذاكرة الوطنية".

من جهة أخرى, قال الوزير أن زيارته لمنشآت الشباب بالبليدة سمحت له ب"الوقوف على نموذج مشرق لما قام به اطارات القطاع من أجل استقطاب الشباب وتأطيره و هيكلته", مضيفا أن مثل هذه الزيارات تمكنه من "حشد الهمم للإطارات الشابة لتكون أكثر انخراطا في رسالة القطاع".

للإشارة, قام السيد حيداوي خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من دور الشباب ببلدية بوقرة (بيت شباب و دار الشباب) استفادتا من عملية ترميم واسعة.

كما طاف الوزير بمعرض ضم مختلف ابتكارات الشباب في مجال الروبوتات و تكنولوجيات الاتصال وألح بالمناسبة على ضرورة تفعيل دور الشباب لجعلها المقصد الاول لهم, و كذا على اهمية تكوين شباب صناع محتوى هادف.

و ببلدية الشريعة تفقد السيد حيداوي مشروع انجاز بيت للشباب يتسع ل 80 سريرا ينتظر استلامه شهر مايو القادم, سيشكل "مكسبا حقيقيا" لهذه المنطقة السياحية, كما قال, قبل ان ينتقل الى ببلدية الشفة ليقف على أجواء عملية افطار الصائمين بمائدة رمضان بادر بها المجلس الأعلى للشباب.

وسيواصل الوزير زيارته للولاية بعد الافطار بالإشراف في الفترة الليلية على اختتام أسبوع المرأة المقاولاتية الذي نظم تحت شعار "صانعات الأمل", بالنادي الجهوي للجيش بالناحية العسكرية الأولى.

