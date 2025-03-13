الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, وبناء على تعليمات نيابية واردة إلى مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس مفادها تكثيف الأبحاث لتوقيف شخص محل بحث من أجل قضية عالجتها ذات المصلحة, تم تشكيل فوج عمل خاص للقضية مع استعمال وسائل تقنية في التتبع والتحري, أفضت إلى تحديد مكان تواجد الشخص وتوقيفه".
و"بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية--يضيف البيان-- تم تفتيش مساكن المعني", حيث أسفرت العملية عن "ضبط وحجز مبلغ مالي يقدر ب 41 مليار سنتيم, بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالعملات الأجنبية, 90.050 أورو, 1150 دولار و 645 ريال سعودي", عثر عليها "مخبأة بالصندوق الخلفي لإحدى المركبات المهيأة للتهريب, كما تم حجز 13 مركبة سياحية ونفعية".
وأفضت عملية التفتيش كذلك إلى "ضبط ورشة سرية لصناعة المكملات الغذائية والمقويات الجنسية بطريقة غير قانونية مما يشكل خطرا على الصحة العمومية".
وعقب ذلك, تم "تقديم المعني أمام الجهات القضائية من أجل جناية التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الصحة العمومية وجنحة تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية", وفقا لذات المصدر.