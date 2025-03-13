اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد

قسنطينة - تميزت الإحتفالات باليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف ل14 مارس من كل سنة بولايات شرق البلاد, يوم الخميس, بتنظيم معارض لمختلف أنشطة المنتسبين للمؤسسات المتخصصة والجمعيات الناشطة في المجال التضامني مع توزيع تجهيزات خاصة بهذه الفئة من المجتمع في إطار مساعي الدولة للتكفل بها و تسهيل حياتها اليومية.

فبولاية قسنطينة, تم تنظيم معارض للمؤسسات و المراكز الخاصة و العمومية المتخصصة و الجمعيات الناشطة في الميدان و مختلف الشركاء الفاعلين بدار الثقافة مالك حداد, كما تم تقديم عروض مسرحية مع توزيع كراسي متحركة و تسليم شهادة اعتماد لمؤسسة خاصة للتربية و التعليم المتخصص للأطفال غير المتكيفين ذهنيا و كذا شهادة تأهيل و تموين لمشروع كشك متعدد الخدمات و ذاك تحت إشراف الوالي عبد الخالق صيودة.

وبولاية باتنة, تم تنظيم أنشطة متنوعة احتضنها مركز الترفيه العلمي بالقطب الثقافي والرياضي بعاصمة الولاية, وتم بالمناسبة خلال حفل أشرف عليه والي الولاية , محمد بن مالك, توزيع كراسي متحركة كهربائية وعادية وكذا أجهزة مساعدة على السمع وعصي وعكاكيز إلى جانب تقديم شهادات وميداليات للفائزين في مختلف الأنشطة الرياضية والفكرية التي تم تنظيمها إحياء لهذا اليوم.

وتخلل الحفل تقديم أناشيد دينية و وطنية إلى جانب مسرحيات تجسد تحدي و إرادة هذه الفئة في الحياة اليومية وتغلبها عن مختلف الصعاب إلى جانب معرض متنوع أبرز إبداعات المنتسبين لمختلف المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع عبر الولاية .

وبذات المناسبة, أشرفت والي قالمة السيدة حورية عقون على توزيع 190 وحدة من التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بالقاعة الكبرى لمقر الولاية التي احتضنت أيضا بالمناسبة عدة نشاطات ثقافية قام بها ذوو الاحتياجات الخاصة التابعين للمراكز المتخصصة بالولاية تبرز المواهب والروح الإبداعية لهذه الفئة من المجتمع التي تحصي ما يقارب 20 ألف شخص بالولاية.

وبولاية خنشلة, أشرف الوالي سليم حريزي بالمركز النفسي البيداغوجي الشهيد عبداوي بلقاسم ببلدية قايس على الاحتفالات الولائية الخاصة بالمناسبة, حيث تم توزيع 116 جهاز تقني فيما منحت مديرية الثقافة والفنون محليا هبة ممثلة في 100 كتاب للأطفال المتمدرسين بذات المركز كما حضر نشاطات وعروض مختلفة للتلاميذ تحت وصاية قطاعي التربية والتضامن الوطني حيث أكد في كلمة له, "التزام الدولة الدائم بدعم وتمكين هذه الفئة والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في جميع المجالات" مشيرا إلى " أن هذا اليوم هو فرصة لتجديد العهد على تعزيز حقوقها وضمان اندماجها الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

وبدورها , أحيت ولاية سكيكدة المناسبة, بتنظيم أنشطة متنوعة للأطفال من هذه الفئة و كذا معارض مختلفة بدار الثقافة محمد سراج و ذلك بحضور سلطات الولاية على رأسها الوالي سعيد أخروف التي زارت معرضا للأشغال المنجزة من قبل أطفال المؤسسات المتخصصة و الجمعيات المهتمة بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة, كما تم توزيع تجهيزات خاصة بهذه الفئة.

كما احتضن المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا ببلدية الحجار (عنابة) عدة تظاهرات ثقافية و رياضية تم تنظيمها بالمناسبة التي تم اغتنامها لتوزيع معدات خاصة بهذه الفئة و أعضاء اصطناعية و جوائز على الفائزين في دورات رياضية و شهادات تأهيل مهني على شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة استفادوا من التكوين و ذلك بحضور الوالي عبد القادر جلاوي و إطارات قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية و مؤطري المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال غير المتكيفين ذهنيا والمؤسسات المتخصصة.

و بأولاد جلال, أشرف الأمين العام للولاية محمد طنفار بمعية السلطات المحلية, على احتفالية تم تنظيمها بالمناسبة بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا الشهيد "الساسي قدور" , حيث تم توزيع عدة تجهيزات خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة علاوة على إبرام اتفاقية تعاون بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن و الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية و لواحقها "وحدة الإنتاج بسكرة" من أجل تعزيز التكفل بذات الفئة وكذا تكريم بعض حفظة القرآن الكريم و الفائزين في عديد المسابقات.

كما تم توزيع عديد التجهيزات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات و تنظيم معارض متنوعة لأنشطة أطفال المراكز المتخصصة بقاعة المحاضرت "ميلود طاهري" بسوق أهراس تحت إشراف الوالي عبد الكريم زيناي و ذلك في إطار البرنامج الاحتفالي بذات المناسبة الذي جاء هذه السنة تحت شعار "مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة .. التزامنا من أجل التنمية".