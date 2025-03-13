حوادث المرور : 751 وفاة وأكثر من 22 ألف مصاب سنة 2024

الجزائر - تسببت حوادث الطرقات المسجلة خلال السنة الماضية على مستوى المناطق الحضرية, في وفاة 751 شخص وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين بجروح, حسب حصيلة كشفت عنها, يوم الخميس, المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" بالجزائر العاصمة, خصصت لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني لسنة 2024, أكد رئيس المصلحة المركزية للاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني, عميد أول للشرطة نسيم بوطانة, أنه تم تسجيل "18881 حادث مرور ضمن إقليم اختصاص الأمن الوطني, أودى بحياة 715 شخصا وتسبب في إصابة 22.979 آخرين".

ومقارنة بالحصيلة الخاصة بالسنة التي سبقتها, عرفت حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ "1836 حادثا", وهو نفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذي زاد بـ "2378 مصابا" والوفيات التي ارتفع عددها بـ "86 حالة".

وفيما يتصل بنشاطات الأمن العمومي خلال نفس الفترة, سجلت وحدات الأمن الوطني "98.277 جنحة مرورية و1.688.774 مخالفة مرورية وكذا 30.757 مخالفة تنسيق, مع وضع 35.191 مركبة بالمحشر".

وبغية التحسيس بمخاطر حوادث المرور وضرورة الالتزام بقواعد السياقة, أشرفت مصالح الأمن الوطني على تقديم "ما لا يقل عن 3306 درس نظري بمؤسسات التربية والتعليم و815 درسا تطبيقيا بحظائر التربية المرورية", وفقا لما أفاد به ذات المسؤول.