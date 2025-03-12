سوناطراك: عملية تضامنية واسعة خلال رمضان

الجزائر - يقوم مجمع سوناطراك بعملية تضامنية واسعة عبر الولايات ال58 من خلال توزيع 80 ألف قفة تحتوي على مختلف المواد الغذائية الأساسية, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء, بيان للشركة.

وتشكل هذه المبادرة التضامنية التي تهدف إلى دعم العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود خلال هذا الشهر الفضيل, "خطوة تعكس حرص سوناطراك على التخفيف من معاناة الفئات الهشة, وتعزيز روابط التضامن والتكافل الاجتماعي", حسب البيان.

وستنفذ هذه العملية التضامنية الواسعة بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري, لتسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها, خاصة في المناطق النائية.

وتأتي هذه المبادرة التي تكرس دور سوناطراك كمؤسسة مواطنة, في إطار "مواصلة برنامج الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك, الهادف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الهشة وتحسين ظروفها المعيشية".

