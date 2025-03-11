مصالح الدرك الوطني تواصل جهودها لتأمين المواطنين خلال الشهر الفضيل

الجزائر- تواصل مصالح الدرك الوطني جهودها لتأمين المواطنين خلال شهر رمضان الكريم من خلال الخرجات الميدانية التحسيسية للحفاظ على الصحة العمومية والحد من حوادث المرور, حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى قيادة الدرك الوطني.

وفي هذا الإطار, أوضح رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني, عبد القادر بزيو, في تصريح لـ/وأج, أنه تم خلال ال10 أيام الأولى من الشهر الفضيل تسجيل "انخفاض في حوادث المرور مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية".

وأضاف أن وحدات الدرك الوطني عالجت خلال نفس الفترة "أزيد من 15 قضية في إطار الشرطة الإدارية تم خلالها حجز 3 قناطير من اللحوم الحمراء, 89 قنطارا من اللحوم البيضاء, 41 قنطارا من أحشاء الدجاج و31 قنطارا من أحشاء البقر والأغنام".

كما تم أيضا "حجز 183 رأس بقر, 855 رأس غنم و 336 كلغ من الأسماك, بالإضافة إلى 100 كلغ من العجينة المعدة لتحضير الحلويات التقليدية غير الصالحة للاستهلاك", وفقا لذات المصدر.