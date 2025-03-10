وزيرة التضامن تشارك بنيويورك في أشغال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

الجزائر - تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, من 10 إلى 15 مارس الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك, في أشغال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في جزئها رفيع المستوى, حسب ما أفاد به, يوم الإثنين, بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته, أن السيدة مولوجي, ستعرض بالمناسبة, "التجربة الجزائرية في مجال ترقية المرأة وحمايتها, وكذا مجهودات الدولة في دعم تمكينها الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مكانتها ومشاركتها في كل المجالات, لاسيما بعد جملة القرارات المتخذة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون".

كما "ستساهم الوزيرة في العديد من الفعاليات المنظمة على هامش هذه الدورة, من خلال  تقديم مداخلات باسم الجزائر خلال الأحداث الجانبية, بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع وزراء الدول الصديقة والشقيقة".

ولفت البيان إلى أن السيدة مولوجي ستعمل على "إبراز التجربة الجزائرية في تمكين المرأة خلال فعاليات المائدة المستديرة الوزارية حول المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات, وخلال أشغال اللقاء المنظم من طرف جامعة الدول العربية حول معاناة المرأة الفلسطينية وتدهور أوضاعها جراء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة الصامدة تحت عنوان "نساء غزة ينتفضن من أجل الحرية والكرامة"".

كما ستبرز الوزيرة التجربة الجزائرية خلال "مشاركتها في الحدث الجانبي المنظم من طرف جامعة الدول العربية بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية حول موضوع  +تثمين اقتصاد الرعاية.. تقييم العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر+, وكذا خلال الحدث الجانبي المنظم من طرف جامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان بعنوان +المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار.. عصر الثورة الصناعية +".

وبمناسبة أشغال الدورة ال69 للجنة وضع المرأة, ستجري السيدة مولوجي "محادثات ثنائية مع عدد من نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك", يضيف نفس المصدر.

