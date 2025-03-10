استهلاك: إطلاق الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان

  الإثنين, 10 مارس 2025
الجزائر- أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية, الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان, بهدف نشر ثقافة الترشيد والوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول, حسب ما افاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.

وتهدف هذه الحملة الوطنية, التي تحمل شعار "ماتبذرش.. خلي النعمة تدوم",  إلى "نشر ثقافة الترشيد والوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول", خاصة خلال شهر رمضان, حيث يشهد الطلب على المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا, حسب ما اوضحته الوزارة.

كما تسعى المبادرة, التي تدخل في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستهلاك الرشيد ومكافحة التبذير, حسب البيان, "إلى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الموارد الغذائية, بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية".

وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة التوعوية, تشمل حملات إعلامية وتحسيسية, بالإضافة إلى حملات ميدانية بالتعاون مع التجار والمنتجين والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.

