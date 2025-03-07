المجلس الاعلى للشباب يطلق الطبعة الثانية لحملة (برافو شباب) لدعم الناشطين في العمل التطوعي

  الجمعة, 07 مارس 2025 19:05     الفئـة : مجتمـــع
  الجزائر - أطلق اعضاء المجلس الاعلى للشباب الطبعة الثانية للحملة الوطنية (برافو شباب) وذلك لتشجيع ودعم الشباب الناشطين في ميدان العمل التطوعي, حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمجلس.

وجاء في ذات البيان انه "تنفيذا لبرنامجه السنوي 2025 / 2026 لاسيما في محوره الاستراتيجي الرابع المتعلق بتعزيز القيم الوطنية والحس المدني , يواصل المجلس الاعلى للشباب عمله الميداني المرافق والمشجع للمبادرات الشبابية التضامنية خاصة تلك التي يتزين بها شهر رمضان الفضيل من خلال صور التكافل والتراحم بفتح وتنظيم مطاعم لإعداد وجبات ساخنة وموائد افطار الصائمين, حيث انطلق اعضاء المجلس عبر جميع ولايات الوطن في حملة (برافوا شباب) في طبعتها الثانية لتشجيع ودعم وتكريم الشباب الناشطين في ميدان العمل التطوعي سواء عن طريق الجمعيات والفواعل الشبانية اوعبر مساهمات المحسنين".

واعتبر نفس المصدر ان هذه المناسبة هي فرصة لفتح النقاش حول اهم الانشغالات والتحديات التي تواجه هذه الفئة.

واكد المجلس في بيانه ان دعمه لمثل هذه المبادرات يهدف الى "تشجيع الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي وزرع روح المنافسة وتنمية قيم المواطنة والحس المدني".

وذكر ان طبعة السنة الماضية عرفت "نجاحا كبيرا ورواجا واسعا في اوساط الشباب في كل الولايات وتوجت بتنظيم مأدبة غذاء عي الفطر المبارك لسنة 2024 لفائدة الطلبة الأفارقة الذين يزاولون دراستهم بالجزائر".

  شارك

