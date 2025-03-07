الكشافة الاسلامية الجزائرية: نشاطات تضامنية مكثفة بمناسبة شهر رمضان

الجزائر- شرعت الكشافة الإسلامية الجزائرية مع حلول شهر رمضان في القيام بنشاطات تضامنية مكثفة عبر مختلف ولايات الوطن, على غرار فتح مطاعم إفطار وتوزيع طرود غذائية وتنظيم برامج ثقافية ودينية.

وفي هذا الصدد أوضح مسؤول وطني للتضامن والإغاثة وخدمة المجتمع بالكشافة الإسلامية الجزائرية, أحمد رمضاني, في تصريح ل/واج/ أنه في إطار مساهمتها في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان ومواصلة لجهودها ومبادراتها الخيرية لدعم الفئات المعوزة عبر مختلف ولايات الوطن, تقوم الكشافة الإسلامية الجزائرية بعدة نشاطات تضامنية, من بينها "فتح مطاعم إفطار لتقديم وجبات ساخنة للصائمين و توزيع طرود للمواد الغذائية وتنظيم حملات تحسيسية الى جانب برمجة نشاطات ثقافية ودينية".

وفي ذات السياق, أشار المتحدث الى أن الكشافة الاسلامية الجزائرية تقوم أيضا بتوزيع "مجموع 50 ألف وجبة ساخنة يوميا على مستوى 600 مطعم للإفطار مفتوحة بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل استقبال المحتاجين وعابري السبيل والمعوزين, فيما يتم إيصال بعض هذه الوجبات الى بيوت العائلات المعوزة التي يتعذر عليها التنقل الى هذه المطاعم, فضلا عن توزيع وجبات خفيفة بالقرب من الطرق السريعة لتمكين السائقين من الافطار وقت الآذان قبل الالتحاق بذويهم".

ولفت المتحدث إلى أن الكشافة الاسلامية الجزائرية قامت بتوزيع مواد غذائية على العائلات المعوزة والفئات ذات الدخل المحدود.

وقال السيد رمضاني بهذا الخصوص أنه تم تجنيد متطوعين من الأسرة الكشفية لإنجاح هذه العمليات التضامنية التي تؤطرها وتشرف عليها مختلف الأفواج الكشفية عبر 58 ولاية", مضيفا أن أبواب الكشافة "مفتوحة" للشباب الراغبين في المساهمة في العملية التطوعية وذلك بهدف تعزيز روح التضامن وغرس التآزر والتآخي في أوساط المجتمع الجزائري المعروف بتقاليده الراسخة في هذا الميدان .

وأفاد المتحدث بأن نشاطات الكشافة خلال رمضان تتضمن أيضا "إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية تتمحورعلى وجه الخصوص حول "نبذ التبذير" و ذلك بالتنسيق مع مديريات التجارة, إضافة الى تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتنسيق مع المصالح الصحية عبر الولايات.

كما أشار الى تنظيم عدة نشاطات ثقافية وتربوية ومسابقات دينية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمديريات الولائية للقطاعات المعنية على غرار الشؤون الدينية والأوقاف, والشباب من بينها مسابقات ولائية للأنشودة الدينية بمشاركة أفواج كشفية وشباب الأحياء, الى جانب القيام بزيارات لفائدة المرضى بالمستشفيات.