السيد حيداوي يشرف على انطلاق حملة وطنية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتطوع

الجزائر - أشرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, على إعطاء إشارة انطلاق حملة وطنية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "التطوع مواطنة".

وخلال هذه الحملة, التي أعطيت إشارة انطلاقها بغابة بوشاوي بحضور السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني, أكد الوزير أن هذه المناسبة تعد "فرصة لتكريس القيم الإنسانية وقيم المواطنة التي صنعها أبطال الثورة التحريرية المجيدة", داعيا فئة الشباب إلى "التضامن والتآزر من خلال مختلف هذه النشاطات, على غرار المشاركة في حملات تنظيف المحيط والمساهمة في جودة الحياة".

وفي هذا الصدد, أشار السيد حيداوي إلى أن اختيار غابة بوشاوي لاحتضان هذه الفعالية يهدف إلى إبراز مكانة هذا الفضاء الحيوي وجعله يحتضن مختلف نشاطات الشباب ويساهم في توفير الراحة والترفيه للمواطنين.

وبالمناسبة, كشف السيد حيداوي عن تخصيص جائزة سنوية لتشجيع الشباب على روح المبادرة والتطوع بشكل مستمر.

وأشار الى أنه سيتم أيضا إطلاق "برنامج سفير الشباب المتطوع" من خلال تنظيم نشاطات مستمرة عبر مختلف ولايات الوطن, إلى جانب تنسيق العمل مع شباب الجالية المقيمة بالخارج بهدف "تنمية روح المواطنة لدى الشباب".