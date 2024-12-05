حوادث الطرقات: وفاة 50 شخصا وإصابة 152 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - سجلت مصالح الدرك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها, وفاة 50 شخصا وإصابة 152 آخرين بجروح إثر وقوع 126 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد, أشار المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب أول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل/وأج, اليوم الخميس, إلى أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور, حيث "تسبب السواق في 105 حوادث, منها 25 حادثا بسبب السرعة المفرطة, 20 حادثا بسبب تغافل السواق, 13 حادثا بسبب عدم احترام المسافة الأمنية, 8 حوادث بسبب السير على اليسار, و8 حوادث أخرى بسبب التجاوز دون أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة فيما تسبب المارة في 15 حادثا".

وأضاف أن ولايات الجزائر العاصمة, وهران وقسنطينة سجلت أكبر عدد من الحوادث ب 7 حوادث, تليهم ولاية ميلة ب 6, و ولاية الجلفة ب 5 حوادث.

ومقارنة مع الأسبوع الماضي, تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور ب (-18), وانخفاض في عدد الجرحى ب(-41), مقابل ارتفاع في عدد الضحايا ب(+9) قتلى.

وبالمناسبة, دعا الرقيب أول عمراني إلى "ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة, سيما تخفيض السرعة, احترام مسافة الأمان, مراعاة الأولوية وإشارات المرور".

