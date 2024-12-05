حيداوي يترأس اجتماعا تحضيريا استعدادا لتنظيم التظاهرة الوطنية الشتوية 2024

  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 11:05     الفئـة : مجتمـــع
حيداوي يترأس اجتماعا تحضيريا استعدادا لتنظيم التظاهرة الوطنية الشتوية 2024

الجزائر - ترأس وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب, السيد مصطفى حيداوي, بالجزائر العاصمة, اجتماعا تحضيريا استعدادا لتنظيم التظاهرة الوطنية الشتوية 2024, الموسومة بـ"الشباب في حركية", حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "في إطار التحضير للتظاهرة الوطنية الشتوية 2024, التي ستنظمها وزارة الشباب تحت شعار "الشباب في حركية", ترأس يوم الأربعاء, السيد حيداوي, اجتماعا تنسيقيا مع مدراء الشباب والرياضة للولايات المعنية بهذه التظاهرة, وهذا بحضور رئيس الديوان والمدير العام للشباب والإطارات المركزية بذات المديرية".

وفي هذا الصدد, أسدى تعليمات ب"ضرورة انخراط الجميع لإنجاح هذه المبادرة, التي ستشهد تنظيم 14 نشاطا مركزيا نوعيا ستحتضنه 14 ولاية في الجهات الأربعة للوطن, حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الفعالية إلى استغلال كل موسم من السنة لتعزيز حركية الشباب وتحقيق أهداف استراتيجية تتماشى مع تطلعاتهم ورؤية لتنمية الوطنية, لاسيما من خلال تعزيز القيم المشتركة وبناء قناعات وطنية تعكس التماسك الاجتماعي".

وأضاف البيان, أن "السيد حيداوي ركز في هذا اللقاء على "ضرورة إعادة هندسة الأنشطة المبرمجة بما يحقق التوجه المستقبلي للقطاع في ضمان التواصل والتأطير الأمثل للشباب, من خلال تحويل كل موسم من السنة إلى فرصة لتعزيز حركية الشباب ومشاركتهم في بناء مستقبل مشترك ومزدهر في جزائر تصر أن تكون منتصرة".

آخر تعديل على الخميس, 05 ديسمبر 2024 11:19
  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 11:05     الفئـة : مجتمـــع   شارك

