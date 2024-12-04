انطلاق حملة وطنية حول مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون

الجزائر- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها يوم الأربعاء, عن إطلاق حملة توعوية وطنية تستهدف الجامعات الجزائرية, وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للحماية المدنية والمخبر الوطني للتجارب و مجمع سونلغاز, بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضح المصدر أن الوزارة, من خلال برنامج توعوي متكامل, يستهدف الجامعات الجزائرية, تطلق هذه الحملة بهدف "معالجة تنامي ظاهرة التعرض لمخاطر هذا الغاز القاتل الذي يعرف بالقاتل الصامت وتقديم الحلول الوقائية اللازمة".

وتنظم الوزارة هذه الحملة من خلال المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي, بالتعاون مع كل من المديرية العامة للحماية المدنية والمخبر الوطني للتجارب و مجمع سونلغاز, و بانخراط عدة مراكز بحث وطنية ممثلة في كل من مركز تطوير التكنولوجيات المتطورة, مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكميائية, مركز البحث العلمي في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية.

وتشمل محاور الحملة التوعية داخل الجامعات عن غاز أحادي أكسيد الكربون, بتقديم معلومات شاملة حول الغاز ومصدره, مخاطره وطرق الوقاية منه.

كما تنظم بالمناسبة فعاليات توعوية, تتضمن محاضرات علمية يقدمها خبراء في المجال بغرض تسليط الضوء على مخاطر تسرب الغاز وكذا ورشات عمل تفاعلية تستهدف تعريف الطلبة والأساتذة بأجهزة الكشف عن الغاز وكيفية استخدامها, إضافة إلى برمجة معارض توعوية تعرض فيها نماذج من أجهزة الكشف ومعلومات مرئية حول الوقاية.