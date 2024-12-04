المجلس الأعلى للشباب ينظم منتدى حول أهمية الإعلام في تعزيز الأمن الفكري لدى الشباب

الجزائر- ينظم المجلس الأعلى للشباب, يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة, منتدى الإعلاميين الشباب والذي سيخصص لموضوع دور الإعلام في تعزيز الأمن الفكري لدى الشباب الجزائري في ظل ميديا جديدة ومفتوحة المصادر ومتعددة الوسائط, حسب ما أفاد به, يوم الأربعاء, بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن "تنظيم المجلس لمنتدى إعلامي حول أهمية الإعلام في تعزيز الأمن الفكري لدى الشباب الجزائري, يأتي في ظل ارتفاع نسبة الشباب المستخدم للوسائط الرقمية بالجزائر, وتعدد المضامين التي من شأنها التأثير المباشر وغير المباشر على الفكر لدى هذه الفئة".

وأضاف أنه يمكن لتلك المضامين أن "تؤثر سلبا على إمكانية الاستفادة من طاقة اقتراح وقوة إنجاز تدعم مسارات التنمية الوطنية, حيث أصبح ضروريا معالجة هذه الظاهرة وتحليل أبعادها وآثارها, إلى جانب أهمية تقييم أداء الإعلام الجزائري في شكله التقليدي, والوقوف على حدود قدرته في تحصين فكر الشباب والتأثير على اتجاهاتهم و سلوكياتهم".

يتعلق الأمر كذلك بتوجيه الشباب نحو "المشاركة الإيجابية سياسيا ومدنيا واقتصاديا, والمساهمة في تحقيق رهان التنمية وتنشيط الفضاء العمومي في ظل تعدد مصادر الاستقطاب والتأثير".

كما ستعنى لجنة الإعلام والاتصال لدى المجلس خلال أشغال المنتدى بمناقشة "موضوع تأثير مضامين الإعلام في بناء وعي ومدركات الشباب السياسية والاجتماعية والثقافية في ظل ثورة إعلامية مفتوحة المصادر ومتعددة الحوامل".

وسيتم خلال هذه المنتدى, الذي ستحتضنه المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام, "تنظيم جلسات حوارية و ورشات تفاعلية متخصصة من تأطير أساتذة و باحثين وإعلاميين, بهدف ترقية قدرات الشباب بما يعزز تحصين أمنهم الفكري في ظل تأثيرات الإعلام الجديد", وفقا لذات المصدر.