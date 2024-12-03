الأمن في الملاعب: الاتحادية الجزائرية تنظم ملتقى بعنوان "ملاعب آمنة في إفريقيا"

الجزائر - تنظم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), ابتداء من اليوم الثلاثاء بالعاصمة وإلى غاية الخميس, ملتقى عمل تحت عنوان "ملاعب آمنة في إفريقيا", حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

هذا الملتقى, المنظم بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي للعبة (كاف), يندرج  في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة في تنظيم المباريات الرياضية.

أشغال هذه الندوة ستؤطر من قبل خبراء من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, وستشهد مشاركة الفاعلين الرئيسيين في تنظيم وتأمين المباريات الرياضية.

ويعد هذا اللقاء, الذي يتضمن جلسات نظرية و أخرى عملية, أيضا فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الإطارات الوطنية المكلفة بتنظيم وتأمين المباريات الرياضية, وهو مجال ذو أهمية حيوية لضمان نجاح الفعاليات الرياضية, حسب بيان "الفاف" الذي أكد على أن الهدف الأساسي من الملتقى هو " تحسين معايير تنظيم المباريات الرياضية في أفضل الظروف وضمان إقامتها في بيئة آمنة تحترم المعايير العالمية".

وخلص بيان الاتحادية إلى التنويه بأن: " هذه المبادرة تندرج كذلك في إطار الانخراط في مسعى الدولة الجزائرية لتعزيز بيئة رياضية آمنة, بفضل المنشآت الرياضية الحديثة التي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات الدولية, لضمان الراحة والأمان للجماهير, اللاعبين, والمسؤولين".

