  الإثنين, 02 ديسمبر 2024
المدير العام للحماية المدنية في زيارة رسمية إلى جمهورية التشيك

الجزائر - يقوم المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, رفقة وفد من الإطارات المركزية للحماية المدنية, بزيارة رسمية إلى جمهورية التشيك, بدعوة من المدير العام لخدمات الإطفاء والإنقاذ لجمهورية التشيك, الجنرال فلاديمير فليتشيك, حسب ما أفاد به, يوم الاثنين, بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الجانبين تطرقا إلى "سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال تسيير وإدارة الكوارث", مضيفا أن المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف قام بالمناسبة, بدعوة نظيره التشيكي بزيارة إلى الجزائر.

وأضاف البيان أن العقيد بوغلاف سيزور, رفقة الوفد المرافق له, خلال هذه الزيارة التي تدوم أربعة أيام, مختلف الهياكل والمنشآت الإدارية والعمالياتية لخدمات الإطفاء والإنقاذ للمديرية العامة لخدمة الإطفاء والإنقاذ لجمهورية التشيك.

كما سيقدم الوفد الجزائري عرضا حول "هيكلة تنظيم ومهام المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية, الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل, المركز الوطني للتنسيق العملياتي وكيفية تنظيم وتنسيق الإسعافات خلال الكوارث الكبرى, إلى جانب تقديم عرض التجربة الجزائرية في إدارة و تسيير الكوارث وجهود الدولة للتكفل بالضحايا مع أخذ حرائق الغابات والفيضانات الأخيرة كنموذج", وفقا لنفس المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 02 ديسمبر 2024
  الإثنين, 02 ديسمبر 2024

