المجلس الأعلى للشباب يشارك بداية من يوم غد الأحد بأذربيجان في تظاهرة عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي 2024

  أدرج يـوم : السبت, 30 نوفمبر 2024 20:25     الفئـة : مجتمـــع
المجلس الأعلى للشباب يشارك بداية من يوم غد الأحد بأذربيجان في تظاهرة عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي 2024

الجزائر- يشارك المجلس الأعلى للشباب من 1 إلى 6 ديسمبر بأذربيجان, في تظاهرة عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي 2024, والتي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدول الأعضاء في المنظمة, حسب ما أفاد به, اليوم السبت, بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته, أن "هذه التظاهرة التي ستحتضنها مدينة شوشا, تهدف إلى تعزيز تمكين الشباب, الابتكار والتبادل الثقافي بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي, حيث سيتضمن برنامج التظاهرة فعاليات متعددة بينها منتديات, ورشات عمل وعروضا ثقافية, تسعى إلى تشجيع الحوار والتعاون بين شباب مختلف هذه الدول".

وبالمناسبة --يضيف البيان-- أسدى وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, السيد مصطفى حيداوي, توجيهات للوفد المشارك في هذه التظاهرة, بـ "ضرورة ضمان أحسن تمثيل للجزائر, وتفعيل دور الدبلوماسية الشبابية التي يسعى المجلس لتجسيدها مع مختلف القيادات الشبابية في العالم, وذلك مسايرة للجهود التي تبذلها الجزائر في السنوات الأخيرة من أجل ترقية دور الشباب في المجالات السياسية والدبلوماسية على الصعيدين الوطني والدولي, من خلال خطوات محكمة لتطوير قوة وجودها ومواكبة طموحاتها في تعزيز هويتها وقيمها على المستوى العالمي".

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الأعلى للشباب يشارك بداية من يوم غد الأحد بأذربيجان في تظاهرة عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي 2024
  أدرج يـوم : السبت, 30 نوفمبر 2024 20:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق