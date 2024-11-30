المجلس الأعلى للشباب يشارك بداية من يوم غد الأحد بأذربيجان في تظاهرة عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي 2024

وأوضح المصدر ذاته, أن "هذه التظاهرة التي ستحتضنها مدينة شوشا, تهدف إلى تعزيز تمكين الشباب, الابتكار والتبادل الثقافي بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي, حيث سيتضمن برنامج التظاهرة فعاليات متعددة بينها منتديات, ورشات عمل وعروضا ثقافية, تسعى إلى تشجيع الحوار والتعاون بين شباب مختلف هذه الدول".
وبالمناسبة --يضيف البيان-- أسدى وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, السيد مصطفى حيداوي, توجيهات للوفد المشارك في هذه التظاهرة, بـ "ضرورة ضمان أحسن تمثيل للجزائر, وتفعيل دور الدبلوماسية الشبابية التي يسعى المجلس لتجسيدها مع مختلف القيادات الشبابية في العالم, وذلك مسايرة للجهود التي تبذلها الجزائر في السنوات الأخيرة من أجل ترقية دور الشباب في المجالات السياسية والدبلوماسية على الصعيدين الوطني والدولي, من خلال خطوات محكمة لتطوير قوة وجودها ومواكبة طموحاتها في تعزيز هويتها وقيمها على المستوى العالمي".