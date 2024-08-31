انطلاق قافلة لتوزيع الحقائب المدرسية والمآزر لأطفال العائلات المعوزة ببرج بوعريريج

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 15:38     الفئـة : مجتمـــع
برج بوعريريج, - انطلقت, اليوم السبت ببرج بوعريريج, قافلة توزيع الحقائب المدرسية و المآزر لفائدة أطفال العائلات المعوزة تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2024 ـ2025 و ذلك بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري.

وأوضحت رئيسة ذات الهيئة, إبتسام حملاوي, في تصريح للصحافة على هامش إشرافها على العملية, أن "هذه المبادرة تندرج في إطار العملية التضامنية التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة تلاميذ الطورين الابتدائي و المتوسط المنحدرين من عائلات معوزة تحسبا للدخول المدرسي المقبل و ذلك بالتنسيق مع عديد الشركاء على المستوى الوطني".

وأضافت أنه "مرافقة لمساعي السلطات المحلية عبر التراب الوطني تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل, يهدف الهلال الأحمر الجزائري إلى توزيع ما مجموعه 125 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها إلى جانب 100 ألف مئزر تمت خياطتهم على مستوى المؤسسات العقابية و كذا ورشات الخياطة التابعة للهلال الأحمر الجزائري مع توقع ارتفاع هذا العدد من خلال مبادرات المحسنين".

وأبرزت في هذا السياق بأنه بالتنسيق مع سلطات ولاية برج بوعريريج "تقرر إنشاء مركز جهوي للتوزيع تابع للهلال الأحمر الجزائري على مستوى الولاية و ذلك لتسهيل التدخل على مستوى منطقة شرق البلاد في حال وقوع أي طارئ أو كوارث طبيعية".

كما أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري من جهة أخرى, على عملية توزيع عتاد طبي لفائدة قاعة علاج بمنطقة مشتة فاطمة التابعة لبلدية الحمادية (جنوب برج بوعريريج) و ذلك في إطار مسعى تقريب الصحة من المواطن.

 

  شارك

