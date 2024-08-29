اختتام تظاهرة قافلة "أولمبياد موبيليس صيف 2024 " بمنتزه الصابلات بالعاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 21:16     الفئـة : مجتمـــع
اختتام تظاهرة قافلة &quot;أولمبياد موبيليس صيف 2024 &quot; بمنتزه الصابلات بالعاصمة

الجزائر- اختتمت أمسية يوم الخميس بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة فعاليات قافلة موبيليس الصيفية "أولمبياد موبيليس 2024"، التي انطلقت في 4 أغسطس الجاري لتشمل 17 ولاية متضمنة أنشطة ثقافية وترفيهية.

وتميز اليوم الختامي لهذه التظاهرة الترفيهية التربوية، التي نظمت برعاية من متعامل الهاتف النقال "موبيليس"، بتقديم عروض ترفيهية ومسابقات فنية لفائدة الشباب والأطفال نشطها الفنان يزيد (عمو يزيد) الذي قدم في حفله الختامي سهرة اليوم كوكتيلا متنوعا من الأغاني التربوية الهادفة وسط تفاعل الأطفال والعائلات.

وبالمناسبة، استعرض الفنان يزيد، في ندوة صحفية بمنتزه الصابلات، أهم محاور وأهداف مبادرة قافلة موبيليس الصيفية "أولمبياد موبيليس 2024" الهادفة لتنشيط الفترة الصيفية وتمكين الأطفال والعائلات عبر مختلف الولايات من برنامج ثقافي وتربوي ترفيهي، موضحا أن هذه التظاهرة، التي زارت 17 ولاية، قد انطلقت في 4 أغسطس الجاري من ولاية وهران لتحل بعدها بولايات على غرار خنشلة وباتنة وقسنطينة بومرداس، تيزي وزو، جيجل وسكيكدة.

وذكر الفنان يزيد، الذي ثمن مبادرة تعاونه مع مؤسسة "موبيليس"، أنه قدم خلال هذه العروض الفنية مجموعة من الأغاني الوطنية والتربوية لفائدة الأطفال من أجل الترفيه والتسلية، تميزت بتنظيم مسابقات فكرية وتربوية عبر مختلف فضاءات هذه الولايات، وهذا بهدف تعزيز الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الوطنية لدى الأطفال مع تخصيص جوائز عديدة لتشجيع هؤلاء الأطفال.

 

 

