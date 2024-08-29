بلمهدي يشارك بياوندي في أعمال الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 16:26     الفئـة : الجـزائـر
بلمهدي يشارك بياوندي في أعمال الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

ياوندي - يشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, في أعمال الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس, بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتبحث الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عددا من القضايا الملحة بينها مستجدات القضية الفلسطينية والقدس إلى جانب المسائل المتعقلة بالمجالات السياسية والشؤون الاقتصادية.

وتتناول الدورة التي تستمر يومين تحت شعار "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن", العديد من الموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن والشؤون الإنسانية والمسائل العالمية والقانونية والتأسيسية والتنظيمية.

آخر تعديل على الجمعة, 30 أوت 2024 16:39
كلـمات مفتـاحيــة :
بلمهدي يشارك بياوندي في أعمال الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 16:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق