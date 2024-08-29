بلمهدي يشارك بياوندي في أعمال الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وتبحث الدورة الـ 50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عددا من القضايا الملحة بينها مستجدات القضية الفلسطينية والقدس إلى جانب المسائل المتعقلة بالمجالات السياسية والشؤون الاقتصادية.
وتتناول الدورة التي تستمر يومين تحت شعار "تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن", العديد من الموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن والشؤون الإنسانية والمسائل العالمية والقانونية والتأسيسية والتنظيمية.