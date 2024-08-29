حوادث المرور: وفاة 77 شخصا وإصابة 295 آخرين خلال أسبوع

حوادث المرور: وفاة 77 شخصا وإصابة 295 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - سجلت مصالح الدرك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها, وفاة 77 شخصا وإصابة 295 آخرين بجروح إثر وقوع 169 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب أول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل/وأج, اليوم الخميس, أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور, حيث تسبب السائقون في 149 حادثا منها 44 حادثا بسبب السرعة المفرطة, 17 حادثا بسبب تغافل السواق, 24 حادثا بسبب السير على اليسار و 14 حادثا بسبب التجاوز دون أخذ الاحتياطات اللازمة, فيما تسبب المارة في 21 حادثا.

وأشار إلى أن ولاية الجزائر سجلت أكبر عدد من الحوادث (11), تليها ولاية البويرة (10) ثم الشلف ووهران ب8 حوادث في كل منهما.

ومقارنة مع الأسبوع الماضي, تم تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث ب(+1) وفي عدد الوفيات ب(+8), مقابل انخفاض في عدد الجرحى ب(-6).

وبالمناسبة, دعا الرقيب أول عمراني إلى ضرورة "احترام قواعد السياقة السليمة, سيما تخفيض السرعة, احترام مسافة الأمان, مراعاة الأولوية وإشارات المرور, خاصة بالتزامن مع موسم الاصطياف الذي يسجل أعلى نسب الحوادث سنويا, وكذا سوء الأحوال الجوية ببعض المناطق".

آخر تعديل على الخميس, 29 أوت 2024 16:23
