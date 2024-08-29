أخر أجل لاستلام ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل

وأوضح نفس المصدر أن "آخر أجل لاستلام ملفات ترشح وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025 م, حدد بيوم 2 سبتمبر 2024".
الجزائر - أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة, اليوم الخميس في بيان له, أن آخر أجل لاستلام ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025 م, سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل.
وأوضح نفس المصدر أن "آخر أجل لاستلام ملفات ترشح وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025 م, حدد بيوم 2 سبتمبر 2024".
ولفت البيان إلى أن مصالح الديوان تستقبل أيضا الملفات يومي الجمعة والسبت.