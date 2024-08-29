أخر أجل لاستلام ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 13:38     الفئـة : مجتمـــع
أخر أجل لاستلام ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل

الجزائر - أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة, اليوم الخميس في بيان له, أن آخر أجل لاستلام ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025 م, سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأوضح نفس المصدر أن "آخر أجل لاستلام ملفات ترشح وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025 م, حدد بيوم 2 سبتمبر 2024".

ولفت البيان إلى أن مصالح الديوان تستقبل أيضا الملفات يومي الجمعة والسبت.

كلـمات مفتـاحيــة :
أخر أجل لاستلام ملفات الترشح لتنظيم عملية الحج سيكون يوم 2 سبتمبر المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 13:38     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق