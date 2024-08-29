حوادث المرور: وفاة 16 شخصا وجرح 469 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - توفي 16 شخصا وجرح 469 آخرون في حوادث مرور, سجلت على مستوى المناطق الحضرية, خلال الفترة الممتدة من 20 الى 26 أغسطس, حسب حصيلة أوردتها مصالح الأمن الوطني, اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب(-21) حادثا وانخفاضا في عدد الجرحى قدر ب(-49) مع ارتفاع في عدد الوفيات ب(+02).

وأشارت معطيات الأمن الوطني في هذا السياق, إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة و الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار, دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.