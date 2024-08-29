حوادث المرور: وفاة 16 شخصا وجرح 469 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 13:17     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 16 شخصا وجرح 469 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - توفي 16 شخصا وجرح 469 آخرون في حوادث مرور, سجلت على مستوى المناطق الحضرية, خلال الفترة الممتدة من 20 الى 26 أغسطس, حسب حصيلة أوردتها مصالح الأمن الوطني, اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب(-21) حادثا وانخفاضا في عدد الجرحى قدر ب(-49) مع ارتفاع في عدد الوفيات ب(+02).

وأشارت معطيات الأمن الوطني في هذا السياق, إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة و الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار, دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الخميس, 29 أوت 2024 15:15
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 16 شخصا وجرح 469 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 13:17     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

25.09.21

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق